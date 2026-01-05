Долина может получить неустойку из-за отмены юбилейного концерта в Доме музыки

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что певица Лариса Долина получит неустойку из-за отмены юбилейного концерта в Московском международном Доме музыки (ММДМ).

По данным эксперта, концерт отменили из-за низких продаж билетов. Учитывая масштабность мероприятия, юрист предположил, что народная артистка РФ и ее команда могли привлекать к сотрудничеству профессиональную продюсерскую компанию.

Эксперт пояснил, что подобный тандем гарантирует артисту получение гонорара или процента от сборов, которые чаще всего не превышают 40%. В свою очередь артист обеспечивает свою финансовую безопасность. Он получит компенсацию от продюсерской компании.

«Лариса Долина, согласно типовым условиям контракта, скорее всего, не получит полный гонорар, а в лучшем случае — лишь оговоренную неустойку, которая существенно меньше запланированного вознаграждения», — пояснил юрист.

Юрист высказал мнение, что певице стоит организовывать камерные мероприятия, которые не потеряют свою популярность. Отмена концерта — это не только финансовые риски, но и имиджевые.

По данным СМИ, концерт был анонсирован на 6 марта. Теперь в этот день в ММДМ запланировано выступление певицы Пелагеи и аккордеониста Петра Дранги.

Ранее сообщалось, что вопрос с освобождением квартиры Ларисой Долиной остается открытым.