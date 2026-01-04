«Мы пока не располагаем информацией». Адвокат Долиной о выселении из квартиры к 5 января: чем ответит певица?

Представитель истца Полины Лурье, адвокат Светлана Свириденко, в беседе с корреспондентом РИА Новости заявила, что ее доверительница не получала от певицы Ларисы Долиной подтверждений о готовности освободить спорную квартиру в обозначенный срок – 5 января.

Ранее адвокат самой Долиной, Мария Пухова, информировала агентство о намерении артистки выехать из жилья не позднее указанной даты, не обжалуя судебное решение о выселении. Однако, отвечая на прямой вопрос о том, поступала ли такая информация от Долиной накануне, Свириденко дала отрицательный ответ: «Нет, такой информации не было».

Ранее сообщалось о том, что представитель Долиной Пудовкин опроверг отмену концерта певицы «Юбилей на бис».