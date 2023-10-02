«Должен быть выбор»: В клиниках Нижегородской области нарушают права беременных женщин

Особенно проблема актуальная для частных клиник. Согласно рекомендациям правительства, с женщиной должны провести консультацию с психологом. Затем дать ей «день тишины» - время, когда она может подумать и при желании изменить свою позицию. Значение имеет и срок беременности. До 12 недель аборты еще разрешены, позже – только по медицинским показаниям.

В частных клиниках часто женщина приходит и уже в этот же день после первого посещения ей могут сделать операцию. У одной из клиник были проблемы, когда стало известно о подобной практике. Остальные клиники узнали о происшествии и сделали необходимые записи в картах пациенток. Так утверждает анонимный источник издания, который работает в частной клинике.

«Прямо в день обращения можно сделать, за одну явку. Но по бумагам все будет, как положено — консультация психолога, время тишины», — отметил собеседник NewsNN.

Доктор Надежда Каткова отметила, что узнать, сколько в действительно женщин делают аборты, неизвестно.

«К сожалению, до сих пор не все медицинские центры в России раскрывают данные. Я работаю и в государственном, и в частном секторе. Статистика, вероятно, формируется ошибочная. И мы в реальности не знаем, сколько абортов делают россиянки на самом деле», — заявила NewsNN акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой акушерства и гинекологии «ПИМУ» Надежда Каткова.

В региональном Заксобрании сообщили NewsNN, что в настоящее время изменения в законодательных актах не запланированы.

«На последнем заседании комитета по социальным вопросам мы обсуждали идею о том, что хорошо бы заключить с нижегородскими частными клиниками договор о предоставлении женщинам в обязательном порядке недели тишины, а также консультации перед абортом. Всего того, что им по госпротоколу положено. Но пока решение не принято», — рассказала NewsNN первый зампред Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

В Министерстве здравоохранения периодически поднимают тему абортов. Поступает ряд предложений: запретить проведение операций в частных клиниках и контролировать прерывание беременности при помощи медикаментов. На данный момент эти вопросы находятся на стадии обсуждений. В региональном правительстве также имеют право вводить определенные ограничения, но этого пока никто не делает. Проблема остается актуальной.

В большинстве случаев эксперты выступают против абортов, но уверены, что запретить проведение подобных операций полностью невозможно. Акцент необходимо сделать на профилактике нежелательной беременности.

«Я против абортов. И считаю, что пропагандировать искусственное прерывание беременности в нашей стране нельзя. Это постулат сохранения здоровья человека. Но у женщины должен быть выбор. У нас это прописано в конвенции прав человека и в федеральном законе о здоровье граждан. В задачи акушеров-гинекологов, я считаю, входит профилактика абортов. И государство тоже должно работать в этом направлении. Чтобы молодежь со школьных лет знала, чем грозит ранняя половая жизнь. Нужно учить культуре полового поведения, основам семейной жизни», — отметила врач Каткова.

Акушер-гинеколог Алла Ракова уверена, что важно уделять много времени информированию женщин о том, как не допускать беременности, если она нежелательная.