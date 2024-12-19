«Должна быть в НАТО»: Блинкен сделал прогноз о членстве Украины в военном альянсе

Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления в Совете по международным отношениям заявил, что Украина непременно должна стать членом НАТО и со временем страна получит этот статус, сообщило РИА Новости.

«Украина будет и должна быть в НАТО», — сообщил он, выступая в американском Совете по международным отношениям.

Госсекретарь Блинкен обратил внимание, что Украине необходимо вести внутригосударственную работу для членства в НАТО. В частности, продолжать реформы военных институтов и стремиться к укреплению демократии. Спикер призвал проводить реформы на практике.

Госсекретарь также рассказал о позиции США относительно требования России о членстве страны в НАТО. Энтони Блинкен высказал мнение, что членство в НАТО для Украины — это шанс иметь преимущество на любых переговорах.

«Я думаю, что для России это очень, очень сложно», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Отметим, что отказ Украины от членства в НАТО — одно из требований Кремля для прекращения СВО и возможности дальнейшего мирного сосуществования между соседними странами. Об этом неоднократно заявляли высокопоставленные российские лица.

Ранее сообщалось, что страны НАТО опасаются спровоцировать Россию гарантиями безопасности для Украины.