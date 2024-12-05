Страны НАТО опасаются спровоцировать Россию гарантиями безопасности для Украины

Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Брюсселе обсудили способы увеличения поставок оружия Украине в преддверии возможных мирных переговоров. Также министры иностранных дел обсудили потенциальные гарантии безопасности для Киева, которые не спровоцировали бы Россию, сообщает Bloomberg.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал увеличить поставки оружия Украине, чтобы усилить ее позиции перед переговорами и изменить текущую ситуацию на фронте, где ВСУ проигрывают ВС РФ.

При этом Рютте оставил без ответа просьбу Украины уточнить сроки вступления в НАТО. Он лишь призвал киевские власти пополнить армию за счет новой волны мобилизации. Аналогичный совет в ходе встречи дал и госсекретарь США Энтони Блинкен — он тоже призвал Киев продолжить мобилизацию населения.

Ранее сообщалось о том, что Германия захотела включить в мирное соглашение с Россией членство Украины в НАТО.