Должник по алиментам с охотничьим ножом и муляжом гранаты напал на судебных приставов

Россиянин с ножом и муляжом гранаты напал на судебных приставов, которые собирались доставить мужчину в отделение ГУФССП по Кузбассу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации ведомства, судебные приставы прибыли к семейной паре. Каждый из супругов обязан платить детям алименты, однако данное требование было проигнорировано. Сотрудники пришли к супругам, показали документы и сообщили о необходимости последовать в отделение. Мужчина агрессивно отреагировал на просьбу.

По данным издания, мужчина угрожал судебным приставам охотничьим оружием. Сотрудники предупредили, что обратятся в полицию. Тогда мужчина достал предмет, визуально похожий на ручную гранату. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что граната оказалась муляжом. Россиянина доставили в отделение полиции. Против него могут возбудить административное дело.

По данным издания, супругу мужчины удалось доставить в отделение. Женщине разъяснили важность выполнять долг и платить алименты.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в России начинает действовать новый порядок взыскания долгов.