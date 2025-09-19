Долги по налогам? С 1 ноября их могут списать без суда

С 1 ноября в России вводится новый внесудебный механизм взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Соответствующие поправки позволят ФНС списывать с граждан бесспорные долги без обращения в суд.

Как сообщила агентству «Прайм» Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, нововведение коснется рядовых граждан (не ИП), имеющих просроченные обязательства перед бюджетом. Речь идет о долгах по налогам, сборам, страховым взносам, а также начисленным штрафам и пеням.

Ключевым условием для применения упрощенной процедуры является бесспорный характер задолженности. Это означает, что у налогового органа должны быть исчерпывающие и неопровержимые доказательства долга, а у самого гражданина — отсутствовать какие-либо возражения по его сумме или происхождению.

Как будет работать новый механизм:

Решение ФНС: В течение полугода с момента истечения срока платежа налоговая служба будет иметь право вынести решение о взыскании.

Уведомление должника: Информация о решении будет направлена гражданину через официальные каналы: в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, на Портал госуслуг или заказным письмом по почте.

Право на оспаривание: На любом этапе, до момента списания средств, гражданин может оспорить сумму в уведомлении. Для этого необходимо подать в свою налоговую инспекцию заявление на перерасчет или письменную жалобу.

Эксперты полагают, что данная мера позволит значительно разгрузить суды от однотипных дел и ускорить процесс пополнения бюджета за счет сокращения бюрократических процедур.

