Домашняя стоматология: «за» или «против»

В интернет-магазинах предложен широкий ассортимент материалов для изготовления пломбы стоимостью до 500 рублей. Люди самостоятельно спасают свои зубы и отставляют отзывы в социальных сетях. Экспериментаторы публикуют преимущественно положительные комментарии, сообщает newizv.ru . Но возникает вопрос, не несут ли подобные самовольные манипуляции опасность для здоровья человека.

«Попробовала зуб до нарастить, чтоб получился ближе к своему цвету замешивала не в простой воде, а с кофем. А чтоб быстрее застыл, мороженое приложила и вуаля, готово», - делится опытом сторонница домашней стоматологии

Стоматологи заметили тренд, но не относятся к нему серьезно. Врач стоматолог-ортопед стоматологии «Радамед» Кривцов Григорий отметил, что такие средства достаточно бюджетные. Это единственная причина, по которой их покупают. Есть, жевать и пить горячее с такими пломбами просто невозможно. Так что это временный и неэффективный способ решить проблему.

«Эти товары рассчитаны на недальновидных людей, которые хотят с экономить на лечении своих зубов. Дешевый сыр, только в мышеловке», - считает врач стоматолог-ортопед стоматологии «Радамед» Кривцов Григорий

Заместитель гендиректора сети стоматологий DS Юрий Козаев видит опасность в таких экспериментах. В домашних условиях невозможно создать стерильно-чистые условия. Спикер рекомендует людям даже при сложном материальном положении всегда обращаться только к докторам. Можно не выбирать дорогие клиники, а искать варианты подешевле, но с сертифицированными специалистами.

«Наши материалы безопасны. Что предлагают на маркетплейсах? Эти пластики при контакте с жидкой средой, с постоянным теплом могут разрушаться и выделять какие-то части большого полимера. Эти вещества часто вызывают аллергии или химические ожоги, не нужные реакции с организмом», - поясняет заместитель гендиректора сети стоматологий DS Юрий Козаев

В 2022 году эксперты пришли к мнению, что стоимость стоматологических услуг за год выросла на 15%. Неудивительно, что люди ищут альтернативные способы лечения.