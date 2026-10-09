Домик, обнимающий березу: что за находка удивила посетителей лесопарка в Домодедове

Прогулка по лесопарку «Городской лес» в Домодедове подарила его посетителям неожиданную находку, сообщил REGIONS.

Среди деревьев посетители лесопарка приметили деревянный скворечник — с зелеными глазами и улыбкой. Своими длинными «руками» домик будто обнимал березу. Фотографии необычного объекта тут же разошлись по городскому паблику.

«Скворечник действительно выделяется на фоне обычных домиков для птиц. Приятно, когда во время прогулки попадаются такие интересные вещи», — поделилась Наталья.

Заметить такой домик для птиц среди ветвей непросто — разве что во время прогулки смотреть не только под ноги, но и вверх. В комментариях под снимками развернулось обсуждение. Жительница Домодедова Наталья призналась: подобные детали делают прогулку по лесопарку интереснее.

«Городской лес» находится в микрорайоне Западный и раскинулся примерно на 131 гектаре. Здесь есть лесные тропы и виды на реку Рожайку, места для занятий спортом и отдыха с детьми. Для посетителей оборудованы детские площадки, спортивные зоны и освещенная трасса — по ней катаются на лыжах и велосипедах.

«Мы любим приходить сюда всей семьей: можно подышать свежим воздухом, пройтись по лесу и отвлечься от городской суеты. Каждый раз замечаешь что-то новое. Теперь будем внимательнее смотреть по сторонам. Оказывается, даже обычная прогулка может обернуться маленьким открытием», — отмечает Наталья.

Ранее сообщалось, что на реке Вохне в Павловском Посаде горожане заметили бобровые плотины.