В Подмосковье создадут агротехнопарк для развития агробизнеса и поддержки участников СВО
Фото: [пресс-служба Минсельхоза Московской области]
На полях 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2026» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и директор ООО «Мортадель» Ирина Мельникова подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию агротехнопарка «Мортадель» в городском округе Пушкинский и Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Создание агротехнопарка – это не только развитие производства и привлечение инвестиций, но и новые возможности для людей и территорий. Важно, что проект имеет социальную направленность: на его площадке предусмотрено создание условий для реализации инициатив участников специальной военной операции. Такой подход позволяет одновременно развивать аграрный сектор, создавать рабочие места и поддерживать людей, которые хотят связать свое будущее с предпринимательством и сельским хозяйством», — подчеркнул Виталий Мосин.
В реализацию проекта вложат 3 млрд рублей. На территории площадью почти 127 гектаров планируется разместить более 40 резидентов, которые будут реализовывать проекты в сфере растениеводства, животноводства и агротуризма. Ожидается создание около 1 тыс. рабочих мест. Ввод агротехнопарка в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2028 года.
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