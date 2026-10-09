В Подмосковье создадут агротехнопарк для развития агробизнеса и поддержки участников СВО

«Создание агротехнопарка – это не только развитие производства и привлечение инвестиций, но и новые возможности для людей и территорий. Важно, что проект имеет социальную направленность: на его площадке предусмотрено создание условий для реализации инициатив участников специальной военной операции. Такой подход позволяет одновременно развивать аграрный сектор, создавать рабочие места и поддерживать людей, которые хотят связать свое будущее с предпринимательством и сельским хозяйством», — подчеркнул Виталий Мосин.