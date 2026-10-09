В Подмосковье построят новые очереди современного овощехранилища
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
На полях 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2026» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и генеральный директор ООО «СПК имени Ленина» Андрей Грачковский подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта по строительству второй и третьей очередей высокотехнологичного комплекса для хранения и подработки овощей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Развитие современной логистической и складской инфраструктуры - ключевой фактор обеспечения продовольственной безопасности. Вырастить богатый урожай - это половина дела, принципиально важно сохранить его без потерь качества вплоть до нового сезона. Создание современных мощностей хранения позволит не только нарастить объемы реализации, но и гарантировать стабильные поставки качественной отечественной продукции на прилавки торговых сетей», — подчеркнул Виталий Мосин.
Инвестиционный проект реализуется на территории муниципального округа Луховицы. Комплекс общей площадью свыше 10,7 тыс. кв. м будет оснащен современными системами активного вентилирования и холодильным оборудованием, что позволит обеспечить качественную подработку и длительную сохранность выращенного урожая. Общий объем инвестиций в проект составляет 360 миллионов рублей. Реализация второй и третьей очередей позволит суммарно увеличить мощности единовременного хранения на 24 тыс. тонн.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.