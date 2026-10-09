В Подмосковье появится предприятие по глубокой переработке чеснока
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
На площадке 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2026» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и генеральный директор ООО «Пищевой Промышленный Кластер» Илья Михальчук подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта по строительству производственной площадки по переработке чеснока. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новое пищевое производство разместится на территории городского округа Долгопрудный. Общий объем инвестиций составит 105 млн рублей. При выходе на проектную мощность предприятие планирует ежегодно производить 90 тонн переработанного чеснока, 9 тонн чесночных гранул, 150 тонн специализированных специй, а также 3 тонны черного ферментированного чеснока. Ввод производственного комплекса в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года.
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