В подмосковных школах откроются новые агротехнологические классы

Московская область делает ставку на раннюю профориентацию и непрерывную модель подготовки специалистов для агропрома, пакет стратегических соглашений был подписан на полях 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2026» министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталием Мосиным совместно с отраслевыми инвесторами и академическим сообществом. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, один проект реализовали в МБОУ «Лицей № 5» муниципального округа Зарайск. Соответствующий документ глава ведомства подписал с директором тепличного комплекса ООО «Луховицкие овощи» Алексеем Кремлевым. Тепличный комплекс входит в Группу компаний «Рост». Обучение по направлению «Генетика и селекция растений» началось для 25 восьмиклассников. Партнерами инициативы выступают РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и Луховицкий аграрно-промышленный техникум, а ключевым работодателем - компания «Луховицкие овощи».

Агрокласс аналогичного профиля откроется на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» в деревне Ратчино городского округа Воскресенск. Соглашение об этом Виталий Мосин заключил с генеральным директором ООО ТК «Подмосковье» Михаилом Веретенниковым.

Кроме того, в рамках выставки состоялось подписание соглашения о комплексном взаимодействии в сфере аграрного образования с ректором Университета Вернадского, членом-корреспондентом РАО, профессором Еленой Певцовой.

В Минсельхозпроде Московской области подчеркнули, что создание сквозной образовательной цепочки «школа - колледж - аграрный вуз - предприятие» позволяет со школьной скамьи готовить исследователей, селекционеров и инженеров под реальные запросы региональных производств, обеспечивая долгосрочную кадровую устойчивость и технологическую независимость агропромышленного комплекса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.