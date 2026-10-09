Подмосковье и Ассоциация «Теплицы России» будут развивать отрасль защищенного грунта

Тепличное овощеводство Московской области получит дополнительный импульс для технологической модернизации и привлечения инвестиций: соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили региональный Минсельхозпрод и профильная ассоциация «Теплицы России». Документ в рамках деловой программы 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2026» подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и генеральный директор ассоциации Юлия Панова, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Тепличная отрасль региона демонстрирует стабильно высокие производственные показатели, обеспечивая круглогодичные поставки свежих овощей и зелени жителям столичной агломерации. Сотрудничество с профессиональным объединением позволяет нам синхронизировать меры государственной поддержки с реальными запросами агробизнеса, внедрять инновационные разработки и развивать собственную селекционную базу», — подчеркнул Виталий Мосин.

В рамках соглашения планируется создание благоприятных условий для дальнейшего роста сектора защищенного грунта в Подмосковье, повышение его инвестиционной привлекательности, внедрение передовых агротехнологий, а также укрепление продовольственной безопасности и ускоренное импортозамещение.

Регион является одним из ключевых лидеров страны в данном направлении. По итогам 2025 года валовой сбор тепличных овощей в регионе превысил 132 тыс. тонн, а общая площадь современных тепличных комплексов достигает 233 га. В состав ассоциации уже входят ведущие региональные производители и селекционные центры, среди которых «Туровский тепличный комплекс», ТК «Подосинки», «Центральный маркет», ЗАО «Матвеевское».

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