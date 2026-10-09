Оптическая иллюзия или чудо природы: что за ель удивила жителей Наро-Фоминска

В социальных сетях Наро-Фоминска набирает популярность фотография необычного дерева, замеченного в одном из местных парков. На снимках обычная ель выглядит так, будто ее уже заботливо нарядили к Новому году яркими гирляндами. Однако праздничный наряд оказался искусной оптической иллюзией, созданной самой природой, сообщил REGIONS.

Эффект новогоднего убранства возник благодаря соседству ели с лиственными деревьями. Их ветви плотно переплелись с колючими хвойными лапами, а богатая осенняя палитра — багряная, лимонная, огненно-рыжая и бордовая — создала впечатление развешанных разноцветных гирлянд.

«Сначала глазам не поверил: подумал, кто-то специально украсил дерево посреди осени. Подошел ближе, присмотрелся, а это просто ветки соседних кленов и берез так удачно легли на лапы. Невероятно красиво», — поделился впечатлениями один из жителей города.

Секрет природного фокуса для REGIONS раскрыл кандидат биологических наук Алексей Субботин. По его словам, разноцветный наряд деревьев обусловлен сезонной биохимией растений. С сокращением светового дня и первыми заморозками зеленый пигмент хлорофилл стремительно разрушается, уступая место другим веществам: каротиноиды окрашивают крону в желтые и оранжевые тона, а антоцианы дают насыщенный красный и бордовый колер.

Биолог добавил, что подобная иллюзия «наряженной ели» возникает редко. Для этого требуется идеальное совпадение сразу нескольких факторов: тесное сплетение крон разных пород и одновременный пик смены окраски листьев у соседствующих деревьев.

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