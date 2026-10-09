«Заточенные» стволы и свежие плотины: бобры приступили к осенней стройке плотин на реке Вохне

Жители Павловского Посада и владельцы дач, чьи участки выходят к реке Вохне, обратили внимание на перемены в прибрежном пейзаже. На берегах и вблизи дачных массивов появились следы деятельности бобров: стволы деревьев, словно обточенные под карандаш, нагромождения веток и новые плотины, перекрывающие небольшие заводи, сообщил REGIONS.

Середина осени для этих животных — время особенно напряженной работы. Согласно информации источника, бобры запасают древесный корм на зиму, укрепляют хатки и поддерживают нужный уровень воды. Подъем или спад воды для них не просто вопрос комфорта: это способ держать входы в норы скрытыми под поверхностью, что помогает спасаться от хищников и добираться до корма.

Появление полуводных обитателей на городской реке не осталось без внимания местных садоводов, чьи участки примыкают к руслу Вохны. Впечатлениями поделился дачник из СНТ Николай Синицын.

«С одной стороны, наблюдать за ними — чистый восторг! Идешь утром вдоль берега, а в воде усатая мордочка с веткой в зубах плывет, как заправский плотник. Но для нас, дачников, это еще и повод для беспокойства. Бобры за пару ночей спилили две старые ивы, а если вода из-за плотины поднимется, дренажные канавы начнут наполняться быстрее. Пришлось срочно обернуть молодые яблони у края забора металлической сеткой, чтобы они не добрались до сада. В остальном мы не против такого соседства, лишь бы огороды не подтапливало», — сказал Николай.

Оценил возвращение грызунов и эколог, специалист по природопользованию Андрей Кузьмин.

«Возвращение бобров на реку Вохну — верный признак оздоровления речной экосистемы. Бобры никогда не селятся в загрязненных стоками водоемах, им нужна чистая проточная вода и хорошая кормовая база из осины, ивы и ольхи. Их плотины действуют как природные биофильтры: задерживают взвеси, создают заводи для зимовки рыбы и привлекают околоводных птиц. Главное правило для горожан — не вмешиваться в жизнь животных. Самовольно разрушать плотины нельзя, как и подходить к хаткам в сумерках. Если животное почувствует угрозу, оно может нанести серьезные травмы мощными резцами. Любуйтесь строительными талантами бобров издалека и держите собак на поводке во время прогулок у берега», — сказал эксперт.

Тем временем павловопосадцы продолжают публиковать в социальных сетях кадры с лесными инженерами, подтверждая: бобры в этих местах — уже не редкость.

Ранее сообщалось, что в Одинцовском округе бобры за ночь оставили десятки пней у пруда.