Дорогу разбили, автобус отменили: жители деревни Лебедевка не знают, как добираться до работы

По информации издания, жители деревни, расположенной в Тюменской области, пояснили причину отмены единственного автобуса. В 2024 году вблизи населенного пункта открыли карьер. По дороге днем и ночью начали ездить груженые грузовые автомобили. За 1,5 года, по мнению жителей, дорога оказалась в аварийном состоянии: появилось большое количество глубоких ям. В итоге автобус пришлось отменить: транспортное средство не может ехать по разрушенной дороге. Люди обеспокоены, ведь теперь они не могут удобно добираться до работы.

«Транспортное сообщение восстановлено с сегодняшнего дня. Подрядчику написана претензия», — пояснили «Нашему Городу» в администрации муниципалитета.

По информации издания, люди также обеспокоены, что в скором времени не смогут ходить по дороге. Близится середина осени, когда часто выпадают осадки в виде дождей. Тогда дорога, по мнению россиян, превратится в сплошную грязь, под которой не будет видно ям. Люди уверены, что возвращение автобуса на рейс решит проблему временно.

«В 2025 году были проведены ремонтные работы на участке дороги Падун — Лебедевка с 0+000 до 4+000 км с заменой асфальтобетонного покрытия. Вопрос продолжения работ по ремонту остальных участков автодороги может быть рассмотрен при формировании бюджета на 2026 года. Вопросы формирования бюджета на следующий год будут обсуждаться в октябре», — отметили в ГУС ТО.

