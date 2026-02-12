Доступное стало роскошью: эксперт предупредил о новом витке подорожания обезболивающих и успокоительных

Эксперт Виктор Завьялов высказал мнение, что в ближайшие несколько месяцев цены на лекарства продолжат рост. Фармацевт аптеки «Живика» Анна Строгова отметила, что нынешнее подорожание особенно тяжело переживают пенсионеры, сообщил nashgorod.ru.

Фармацевт Строгова обратила внимание, что жители Тюмени начали более внимательно относиться к ценам. Узнав стоимость, от некоторых препаратов отказываются.

По информации издания, в Тюменской области сильнее всего подорожали распространенные среди жителей препараты. В частности, «Валидол» стал дороже почти на 21%, «Корвалол» — на 22%, активированный уголь — на 15%, мазь «Левомеколь» — на 23%, аспирин — на 18%.

Экономист, специализирующийся на потребительском рынке, Виктор Завьялов, уверен, что отечественные препараты зависят от оборудования и упаковок иностранного производства. Логистика и колебания курса автоматически приводят к росту цен. Страдает конечный потребитель.

По прогнозу эксперта, в ближайшее время продолжится рост цен на лекарства, которые часто входят в «домашнюю аптечку», в том числе сердечные и обезболивающие препараты.

«В первую очередь дорожают препараты повседневного спроса и сезонные лекарства, потому что именно на них приходится основной объём продаж», — отметил экономист.

