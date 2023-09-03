Доцент Топорнин скептически относится к призывам Финляндии начинать мирные переговоры

Бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб высказал мнение, что мировое сообщество должно настаивать, чтобы Россия и Украина начали мирные переговоры, пишет агентство «РИА Новости». Спикер предложил, что те страны, с которыми больше сотрудничает Украина, а это США и Брюссель, должны давить на президента Украины Владимира Зеленского.

Те страны, у которых с Россией более лояльные отношения, например, Китай, должны наставить, чтобы президент России Владимир Путин начал переговоры с Киевом. Отмечается, что Александр Стубб выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Выборы в Финляндии запланированы на 2024 год.

Доцент Николай Топорнин отмечает, что Финляндия – это не та страна, которая имеет большое значение и влияние.

«Это не те страны, которые принимают судьбоносные решения для мира. А если мы берем позицию Вашингтона, ЕС, то мы четко видим, что они будут поддерживать Украину пока Киев об этом просит. Поэтому мне видится, что пока на данный момент нет необходимого потенциала у такого рода заявлений, чтобы кардинальным образом изменить ситуацию», - считает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин

Эксперт Николай Топорнин считает, что в ближайшее время ни о каких переговорах речи быть не может. От вооруженного конфликта, действительно, устали многие страны, в том числе и ЕС. Многие осознают, что эта борьба будет длительной и затяжной. Но на данный момент времени США не будут настаивать на переговорах.