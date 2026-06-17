Доверия к письмам нет: мэр Красноярска поручил подыскать место для муниципального крематория

По словам главы города, на стройплощадке частного инвестора в настоящее время никакие работы не ведутся. Вместе с тем от инвестора поступило официальное обращение с заверениями, что в этом году работы начнутся.

Однако мэр признался, что история эта достаточно долгая и особого доверия к этим официальным письмам у него пока нет. Поэтому он уже дал поручение: предварительно подысканы места для размещения муниципального крематория.

«Уже начинаем считать технико-экономическое обоснование. В случае, если никакого движения [на стройплощадке инвестора] не будет в самое ближайшее время, мы начнем проектировать этот объект. Крематорий абсолютно однозначно городу нужен», — заявил глава города журналистке «ПМ» на выездном совещании 17 июня.

По информации издания, на площадке, принадлежащей инвестору, уже на протяжении нескольких лет возведены колумбарные стенки, предназначенные для хранения урн с прахом. Конструкции до сих пор не введены в эксплуатацию.

По данным издания, история с красноярским крематорием длится с 2019 года. Тогда компания, принадлежащая бизнесмену, заявила о намерении возвести объект на собственном участке рядом с кладбищем. Однако разрешительная документация была получена инвестором лишь спустя пять лет — в 2024 году.

К весне 2025 года на площадке появилось свайное поле, но с того момента никаких изменений там не происходило. В марте 2026 года на встрече с жителями Сергея Верещагина спросили о судьбе долгостроя. Градоначальник ответил, что отводит инвестору два месяца на начало работ, после чего планирует заняться вопросом строительства муниципального крематория.

Ранее сообщалось, что кемеровчане возмущены тем, что им приходится увозить усопших близких за сотни километров.