Педагог из Мытищ приобрела квартиру по «Соципотеке»

Учитель начальных классов из МБОУ «СОШ №29» Наталья Сапега приобрела квартиру в Мытищах для своей семьи по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новая участница узнала про нее от управления образования городского округа Мытищи. До этого она ездила на работу из Москвы, поэтому дорога занимала много времени. Теперь учитель с семьей переехала поближе к своей школе.

«Мы купили трехкомнатную квартиру на вторичном рынке в поселке Поведники, и теперь до работы мне идти буквально пять минут. Теперь у нас просторное жилье, где места хватает всем членам семьи. А еще здесь шикарная природа и чистый воздух. Живем здесь с удовольствием!» — отметила Наталья.

Узнать подробнее о соципотеке можно по ссылке.

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