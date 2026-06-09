Траурный маршрут: кемеровчане возмущены тем, что им приходится увозить близких за сотни километров

В социальных сетях Кемерова местные жители всерьез обеспокоены: строительство крематория в областном центре тянется уже более пяти лет, тогда как чиновники и инвесторы продолжают перекладывать вину друг на друга. Из-за того что объект до сих пор не сдан, горожанам приходится везти тела усопших в Новокузнецк, где такой объект работает, или даже в Новосибирск, сообщил VSE42.RU .

Одну из жительниц города проблема показалась настолько значимой, что она решила вынести ее на публичное обсуждение. Женщина оставила обращение на странице губернатора Кузбасса Ильи Середюка. По информации издания, другие читатели подхватили тему и поддержали ее возмущение.

«Обратите, пожалуйста, внимание на ситуацию со строительством крематория в г. Кемерово. Крупный областной город остается без крематория, что создает для населения Кемерова, близлежащих поселений огромные неудобства, т.к. люди вынуждены транспортировать тела умерших родственников в Новокузнецк или, что совершенно иррационально в Новосибирск для кремации. Возьмите ситуацию на личный контроль», – просит кузбассовец.

По данным издания, работы по возведению крематория в областном центре начались еще в 2021 году. Изначально объект планировали сдать уже в 2023-м, однако сроки не раз переносили: сначала на весну 2025 года, затем на 2026-й. На данный момент строительство так и не закончено. Официальной реакции городской администрации на жалобу взволнованного жителя пока не последовало.

Ранее сообщалось, что в МФЦ Подмосковья пройдут бесплатные консультации по мемориальным услугам.