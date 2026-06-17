Президент «Урала» рассказал о трансферной политике клуба

Глава «Урала» сообщил, что клуб продлил на год контракт с опытным защитником Сильвие Бегичем, ранее выступавшим также за «Рубин», «Крылья Советов» и «Оренбург». В минувшем сезоне 33-летний хорват провел 33 матча за «Урал», в которых забил пять мячей и отдал две передачи.

Кроме того, «Урал» ведет переговоры с полузащитником «Ростова» Хореном Байрамяном, у которого заканчивается контракт с южанами. Байрамян выступает за «Ростов» с 2011 года с перерывами на аренду в «Ротор», «Волгарь» и «Рубин», а с 2019 года — бессменно. В минувшем сезоне 34-летний Байрамян почти не выходил в старте «Ростова». Он провел 15 матчей в чемпионате и Кубке России и забил один мяч.

Ранее московский «Локомотив» опубликовал график контрольных матчей в межсезонье.