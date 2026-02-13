Дождь, минус и взлетевшие чеки: как 13 февраля стало днем самых дорогих поездок из спальных районов Ростова

В пятницу, 13 февраля, жители Ростова-на-Дону столкнулись с проблемой, как добраться на работу. Кроме утреннего часа пик, в городе прошел дождь. После снижения температуры дороги быстро превратились в каток, а такси подняли стоимость поездки, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации издания, наиболее затратными оказались маршруты, связывающие спальные районы с деловым и культурным центром Ростова. Согласно данным сервиса «Яндекс Go», поездка на тарифе «эконом» из Суворовского до цирка на Буденновском потянет примерно на 1,5 тыс. руб. В эту же цену обойдется путь от Ростовского моря к зданию городской администрации или из Левенцовки до центрального автовокзала на Сиверса.

По данным издания, немного дешевле — порядка 1,3 тыс. руб. — будет стоить трансфер из Александровки до Дворца детского творчества на Большой Садовой. А переезд из Батайска к Центральному рынку донской столицы приближается к 1 тыс. руб.

