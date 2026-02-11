Страшно или удобно? Жители Долгопрудного спорят о беспилотном такси, которое тестируют прямо сейчас

Жители Долгопрудного стали свидетелями возможного дебюта беспилотного такси на улицах города. Правда, пилотная версия новшества пока не обходится без присутствия человека за рулем — скорее всего, систему испытывают в условиях реального трафика, постепенно готовя к полностью автономному режиму. Фотографии и видео необычного автомобиля мгновенно разлетелись по городским пабликам, сообщил REGIONS.

Аудитория разделилась на два лагеря. Часть комментаторов призналась: идея сесть в салон без водителя вызывает пока скорее тревогу, нежели любопытство. Другие же парируют ссылками на опыт зарубежных мегаполисов, где беспилотные шаттлы уже не фантастика, а повседневность. Вспоминают и беспилотные поезда в метро, и автоматические системы управления космическими аппаратами — техника давно доказывает, что способна быть надежнее человека.

«Это интересно. Да и чего страшного? Много где уже есть, а так же поезда без машинистов, и спутники вообще всегда летают самостоятельно», — написал житель Долгопрудного в соцсетях.

Сторонники внедрения автономного транспорта настаивают: главные козыри технологии — предсказуемость, отсутствие усталости и эмоций за рулем, а значит, кратный рост безопасности. К тому же пассажир избавлен от необходимости поддерживать диалог с водителем, что для многих немаловажный бонус.

По прогнозам аналитиков, уже к началу следующего десятилетия беспилотные такси станут для россиян такой же привычной историей, как заказ обычного авто. А к 2035 году каждый четвертый-пятый автомобиль в стране может передвигаться без участия человека.

Символично, что именно Долгопрудный становится полигоном для подобных испытаний. Совсем недавно городу официально присвоили статус наукограда — постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Это звание не просто титул, а подтверждение особой миссии: именно здесь предстоит формировать технологический ландшафт завтрашнего дня.

Ранее эксперт Моржаретто высказал мнение, что такси угрожает стать элитным видом перевозок.