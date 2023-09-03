Драка и 12 пуль предположительно в участника СВО: В Ростовской области ищут стрелявшего

В Ростовской области полицейские разыскивают свидетелей драки, в ходе которой в военного СВО выпустили 12 пуль из травматического оружия из-за его службы в зоне СВО, пишет агентство «РИА Новости».

«Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности и задержание скрывшегося участника конфликта. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством», - уточнили в главке МВД по области

В полицию города Батайска Ростовской области поступило сообщение, что в местном парке возле одного из кафе произошла драка. На данный момент не удалось найти ни потерпевшего, ни тех, кто напал на него. Согласно предварительной версии между мужчинами возник конфликт из-за того, что один из присутствующих – военный СВО. Сначала конфликт имел словесный характер, но позже началась драка.

Один из неизвестных выстрелил в военного СВО предположительно 12 раз. Мужчина к медикам не обращался. Стрелявший с места происшествия скрылся. Агентство уточняет, что на данный момент невозможно точно установить, что стреляли именно в военного СВО. Такими данными располагают очевидцы драки.

Ранее мама десантника Артема Куприченко рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как ее сын оказался в зоне СВО.