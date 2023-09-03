«Родненький, береги себя»: мать бойца СВО до последнего надеялась, что сын охраняет Чернобыльскую АЭС

Сын — это не только любимый мужчина для матери, но и защитник для страны. Воины не задумываются, а просто выполняют свой долг. Таким был и совсем еще молодой Артем Куприченко родом из Орловской области.

Последний Новый год, который Артем провел дома, был в 2022 году. Вся большая семья Куприченко встречала праздник вместе. Тогда у 19-летнего десантника был отпуск, и его ненадолго отпустили из части. Мама бойца отмечает, что ее сын еще не знал, что спустя несколько недель пойдет на спецоперацию.

«Артем мне звонил после отпуска. Он мне говорил: «Мамуль, мы сейчас уезжаем в Белоруссию, у нас будут учения». Но все видели, к чему идет ситуация. Единственное, что я успела ему сказать: «Сыночек, родненький, береги себя! Я жду тебя любого». Он пообещал беречься, мол, кому еще он нужен», — вспоминает Наталия Куприченко, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Получилось так, что мать потеряла с Артемом связь и не могла с ним поговорить. Наталия и звонила, и писала, но он не отвечал.

«Последняя связь у меня с ним была 29-го февраля 2022 года, когда он мне позвонил с чужого номера поздно вечером. Он сказал: «Мамуль, у меня буквально пять минут, мой телефон остался в части». По его словам, ребята были на военном аэродроме. Причем краем уха услышали от командиров что-то про Припять», — замечает женщина.

После этого Наталия смотрела по телевизору новости, где говорили, что российские десантники охраняют Чернобыльскую АЭС. Наша собеседница до последнего надеялась, что сын там. Но 25-го марта ей сообщили, что он погиб под Киевом.

«Девушки у Артема не было, ждала его только я. Он собирался после армии купить домик поблизости от меня. Сын говорил: «Я не смогу жить вдалеке от тебя, ведь я за тебя волнуюсь». Но мечте не суждено было сбыться», — вздыхает Наталия.

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