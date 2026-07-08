Дроны над нефтехимическим центром: что известно об атаке на Нижнекамск утром 8 июля

Утром 8 июля украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по Нижнекамску. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал глава местной администрации Радмир Беляев. По его словам, в результате атаки пострадали несколько человек, а также получили повреждения ряд промышленных объектов, сообщил oilcapital.ru.

Как подчеркнул градоначальник, тяжелых последствий удалось избежать — медики не фиксировали тяжелых ранений среди пострадавших.

«НиК» обращает внимание, что Нижнекамск является одним из ключевых нефтеперерабатывающих и нефтехимических центров России. В городе, в частности, расположен НПЗ ТАНЕКО, принадлежащий «Татнефти», — его мощность переработки составляет 16,2 млн тонн нефти в год. Основная продукция предприятия включает бензины и дизельное топливо. Кроме того, в Нижнекамске находится предприятие «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР), специализирующееся на выпуске синтетических каучуков.

Отмечается, что НПЗ ТАНЕКО уже становился мишенью для дронов 12 июня 2026 года. Более того, как свидетельствуют данные, беспилотники атаковали это предприятие регулярно, начиная с 2024 года.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Таганрогском заливе в ночь на 8 июля были повреждены два танкера, в регионе еть раненые.