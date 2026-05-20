В России хотят усложнить использование одноразовых SIM-карт мошенниками

Правительство России подготовило дополнительную меру в рамках второго законопроекта по борьбе с кибермошенничеством. Нововведение направлено на ограничение использования злоумышленниками одноразовых SIM-карт. Об этом на полях конференции ЦИПР сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко (материал есть у ТАСС ).

По его словам, власти предлагают установить минимальный срок действия договора связи: расторгнуть его можно будет только спустя 90 дней после оформления. Предполагается, что такая мера усложнит работу мошенников, которые используют SIM-карты для противоправных действий и быстро избавляются от них после совершения преступлений.

При этом, как отметил Григоренко, для обычных пользователей ограничения не создадут дополнительных проблем. В законопроект уже включена норма, обязывающая операторов прекращать начисление платы, если абонент уведомил о желании отказаться от услуг связи.

Сейчас в России уже действует первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Второй пакет инициатив прошел первое чтение в Госдуме, а третий только готовится — его разработкой занимается Минцифры.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ранее заявлял, что второй пакет мер может быть принят до завершения текущего созыва парламента.

В правительстве также сообщили о снижении количества ИТ-преступлений. По итогам 2025 года число подобных нарушений сократилось на 12%, а в первом квартале 2026 года показатель оказался почти на 30% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее водителям указали на опасную привычку перед дальней дорогой.