«Дружественная атмосфера»: Участница «Мисс России» рассказала о настроении девушек

Уже 8 октября завершится конкурс «Мисс Россия». Участницы с разных регионов РФ с нетерпением ожидают дня, когда станет известно имя победительницы. Омскую область представляет жительница столицы региона Дарья Безнощенко, сообщает gorod55.ru.

Студентка Дарья Безнощенко – разносторонняя девушка. Мечтает стать медийной личностью. Из менее глобальных целей – много путешествовать. Особенный интерес вызывает Китай.

Девушка поделилась, легко ли конкурсанткам общаться друг с другом. Ведь победительница будет одна, а конкуренция высокая.

«Взаимоотношение среди участниц очень теплые, это для меня было приятным открытием, что вместо жесткой конкуренции, в нашем коммьюнити царит дружественная атмосфера! Мы все делимся друг с другом своими переживаниями и эмоциями, помогаем и поддерживаем», — рассказала омичка.

На странице в социальной сети девушка отметила, что рада получить бесценный опыт работы с известными фотографами, которые привлечены к конкурсу.

Каждый житель России может отдать свой голос за одну из девушек, которая ему понравится или же за ту участницу, которая является его землячкой. Также будет учитываться голоса членов жюри. Таким способом отберут 20 участниц. Награждение состоится в Москве.

Участницы прошли разные этапы: от презентации национальных костюмов до фотосессии в купальниках на фоне ретро-авто.