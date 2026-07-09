Анита Цой прервала молчание: звезда раскрыла правду о госпитализации в онкологический центр

Певица Анита Цой официально опровергла информацию о смертельно опасном заболевании, которое ей приписывали СМИ и пользователи соцсетей. Слухи о якобы диагностированном раке артистка назвала вымыслом в беседе с Общественной службой новостей .

Поводом для домыслов стала недавняя госпитализация звезды в онкологический центр. Как пояснила сама Цой, причиной визита к врачам стала давняя болезнь Грейвса — аутоиммунное поражение щитовидной железы. Медики приняли решение о радикальном лечении: удалении органа с последующим облучением, поскольку прежняя терапия перестала давать результат.

«У меня не рак! У меня болезнь Грейвса, с которой я живу давно, и теперь просто настало время удалить щитовидную железу. И по этой причине мне нужно было пройти процедуру облучения. Хватит плодить слухи», — сказала Цой.

В финале беседы Цой отметила, что в последнее время болезненные приступы стали невыносимыми, что и ускорило решение хирургов. После вмешательства состояние стабилизируется, а певица уже готовится к возвращению на сцену. Сейчас артистка проходит восстановительный период и просит поклонников не верить фейкам.