52-летняя Екатерина Волкова восхитила поклонников дерзкой фотосессией

52-летняя звезда «Скорой помощи» Екатерина Волкова удивила поклонников новой фотосессией, сообщает Super. Снимки она опубликовала в своем блоге. Образ получился дерзким и нестандартным.

На фотографиях Волкова позирует в корсете, болеро с рукавами «жиго», пышных шортах и объемной асимметричной юбке. Дополнили лук пуанты, а брови и ресницы актрисы были окрашены в белый цвет.

Реакция публики оказалась неоднозначной. Одни поклонники восхитились креативностью и смелостью артистки, другие — высказались негативно, критикуя столь экстравагантный образ. Однако Волкова, судя по всему, не обращает внимания на критиков и продолжает радовать фанатов яркими экспериментами.

Ранее сообщалось, что актрису Екатерину Волкову повторно госпитализировали с осложнениями. Это произошло после того, как артистка отказалась отменять свой тур.