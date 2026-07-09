В Балашихе появится новый образовательный комплекс

В деревне Федурново Балашихинского округа построят новый воспитательно-образовательный комплекс, в состав которого войдут школа на 275 мест и детский сад на 100 мест, после его открытия действующая школа № 18 сможет полностью отказаться от второй смены. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», их планируют завершить в июле 2028 года. Застройщик проекта — ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства».

Площадь комплекса составит 8,8 тыс. кв. м, там разместят учебные классы, групповые помещения со спальнями и игровыми зонами, спортивный зал, библиотеку, столовую с пищеблоком полного цикла, кабинеты для творчества и музыки, предусмотрят систему контроля доступа и подключение к региональной системе видеонаблюдения «Безопасный регион». На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, футбольно-спортивная зона с беговыми дорожками, площадки для баскетбола, волейбола, прыжков в длину и занятий общей физической подготовкой. Инспекторы ведомства проконтролируют ход проведения работ, застройщик направил извещение о начале строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.