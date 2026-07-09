Забыть о суевериях: Церковь объяснила, что делать с вещами умершего на самом деле

Вокруг личных вещей усопших существует множество народных суеверий: от запрета на их использование в течение 40 дней до убеждения в необходимости уничтожения предметов. Однако председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что церковь не находит в этом никакой мистической опасности, пишет Газета.ру.

Мнение церкви об использовании вещей покойного

Как пояснил Михаил Иванов, с точки зрения православия одежда и предметы быта не содержат «вируса смерти» или особой энергетики. Церковь не видит греха в том, чтобы родственники или знакомые продолжали носить вещи усопшего, если они находятся в хорошем состоянии. Если же хранить их нежелательно, общественный деятель советует проявить милосердие: передать одежду в благотворительные фонды, приюты или церковные социальные службы.

По словам Иванова, такой поступок является актом милосердия, который помогает душе покойного, особенно в первые сорок дней после кончины. При этом сжигание вещей в качестве религиозного обряда не имеет под собой оснований — это лишь гигиеническая мера, оправданная, если предметы изношены или соприкасались с телом в момент смерти.

Особое отношение к святыням

Важно различать обычные предметы быта и освященные вещи. Председатель движения подчеркнул, что выбрасывать иконы, нательные кресты или богослужебные книги в общий мусор нельзя.

Пришедшие в негодность бумажные иконы и книги следует сжечь в специальных церковных печах.

Металлические изделия лучше передать в церковную мастерскую.

В случае возникновения сомнений Михаил Иванов рекомендует обращаться за советом к священнику. Главным же попечением о близком человеке остаются молитва и светлая память, а не манипуляции с земным имуществом, которое может принести пользу нуждающимся.