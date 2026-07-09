Минус тревога за один сеанс: почему лошади могут стать спасением от выгорания и депрессии

Лошади могут помогать в терапии иначе, чем собаки или другие домашние животные, радующие глаз: не столько утешать, сколько отражать состояние человека, пишет Yahoo. Клинический социальный работник Келли Канзон, основательница лечебно-оздоровительного центра Equine Therapy of New Jersey, считает, что именно эта особенность делает работу с лошадьми полезной для части клиентов.

Собаки как социальные животные чаще дают человеку чувство поддержки и безопасности. Лошади же — животные-жертвы, тонко реагирующие на окружающую среду. Если человек подходит к ним тревожным или внутренне напряженным, лошадь может отстраниться. Это помогает клиенту заметить свое состояние и попробовать его отрегулировать.

Канзон почти 20 лет работала традиционным психотерапевтом, а интерес к лошадям возник у нее после личного опыта: тревога ее маленькой дочери заметно уменьшалась во время верховой езды. Позже она получила сертификацию по психотерапии с участием лошадей и открыла практику в Лонг-Вэлли.

Сейчас Канзон работает с 12 лошадьми и помогает людям с разными запросами, включая травматический опыт, аутизм, посттравматическое стрессовое расстройство и особенности развития. При этом большинство клиентов раньше никогда не ездили верхом.

Обычно занятия начинаются с простых действий — ухода за лошадью, кормления и упражнений на земле. Затем терапию подстраивают под человека: кому-то подходит верховая езда, а кому-то — работа рядом с животным с элементами когнитивно-поведенческой терапии.