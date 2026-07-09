Похмелье в тренде: как зумеры превратили тяжелое утро в эстетичный контент

Молодые пользователи TikTok все чаще превращают похмелье в почти романтический ритуал, пишет The Guardian. Вместо стыда за тяжелое утро после вечеринки они показывают темные круги под глазами, прогулки за кофе, лежание в кровати и попытку сделать из плохого самочувствия «красивую сцену».

Авторы роликов пишут, что похмелье напоминает им о веселой ночи, друзьях и ощущении молодости. По мнению Мэри Энн Порто, старшего редактора издания Punch, часть аудитории устала от культуры бесконечного самоулучшения, биохакинга, диет и идеальной утренней рутины.

Такой контент выглядит как мягкий бунт против соцсетей, где все должны тренироваться, пить зеленые соки и постоянно оптимизировать тело. Журналист Дэйв Инфанте считает, что образ «немного разрушительного», но свободного человека всегда был привлекателен для молодежи.

При этом тренд — не обязательно про опасное пьянство. В роликах обычно нет откровенно тяжелых сцен: скорее это уютная эстетика плохого утра с кофе, доставкой, прогулкой, сладостями и средствами для восстановления.

Есть и бытовое объяснение. Молодые люди стали реже ходить на дорогие вечеринки и мероприятия, поэтому похмелье после редкой ночи вне дома иногда подается почти как доказательство: вечер действительно удался. А как считаете вы: данный тренд — пагубное следствие, или же в нем нет ничего ужасного?