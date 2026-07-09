Человек за бортом: ИИ на круизных лайнерах заметит падение пассажира даже в темноте

Новая система безопасности ZOE может заметить падение человека за борт круизного лайнера всего за четыре секунды, пишет Daily Mail. Разработка работает днем, ночью и в плохую погоду, а после тревоги показывает экипажу фрагменты видео до и после инцидента.

Сейчас такие случаи иногда остаются незамеченными часами. За это время зона поиска может вырасти до десятков тысяч квадратных миль, а шансы на спасение резко падают. По данным разработчика, в первые 25 минут вероятность найти человека составляет около 20%, а спустя час приближается к нулю.

Вице-президент создавшей систему компании Майк Коллиер отметил, что в ситуации «человек за бортом» решающую роль играют скорость и точность. Система использует компьютерное зрение, видеоаналитику, оптические и тепловизионные камеры. Она не только распознает момент падения, но и продолжает отслеживать человека в воде, передавая экипажу его местоположение.

Для полного кругового обзора судну требуется от 12 до 26 камер, в зависимости от размера лайнера.

ZOE тестировали 90 дней зимой на круизном судне Ambition. По словам разработчиков, испытания показали почти стопроцентный уровень спасения в тестовых сценариях. Система уже получила сертификацию по международным стандартам безопасности.