Пенсия вырастет в разы: в ОП предложили платить долгожителям по несколько МРОТ

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой материально поддержать граждан, достигших 70 лет. По его мнению, такая мера станет не только заслуженным признанием усилий пожилых людей по сохранению своего здоровья, но и важной помощью в оплате медицинских услуг, санаторного лечения и профилактики заболеваний, пишет РИА Новости.

Детали предложения

Инициатива предполагает введение значительной дополнительной выплаты, размер которой должен составлять от трех до четырех МРОТ. В текущем 2026 году федеральный минимальный размер оплаты труда установлен на уровне ₽27 093, что означает потенциальную ежемесячную прибавку в размере от ₽81 279 до ₽108 372.

Владислав Гриб подчеркнул, что забота о здоровье в преклонном возрасте сопряжена с серьезными расходами, поэтому государству стоит поощрять тех, кто ответственно относится к своему самочувствию.

Система «возрастных бонусов»

Помимо разовой выплаты по достижении 70-летнего юбилея, эксперт предложил создать долгосрочную систему поддержки, которая учитывает дальнейшие этапы жизни. Согласно его плану:

дополнительные выплаты должны быть предусмотрены для граждан в возрасте 75 и 80 лет;

в дальнейшем перерасчет или назначение пособий должны происходить на регулярной основе каждые пять лет.

По мнению представителя Общественной палаты, подобные меры станут эффективным механизмом социальной защиты и подтверждением того, что государство высоко ценит вклад старшего поколения в общественную жизнь.