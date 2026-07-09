Дешевле Lada Vesta: на рынке начали продавать новый японский кроссовер за ₽1 млн

Российский автомобильный рынок пополнился моделью Nissan Kicks, ввезенной по схеме параллельного импорта. Кроссовер привлек внимание экспертов и покупателей крайне доступным ценником, который в базовой версии начинается от 1 350 000₽. На фоне стоимости современных моделей Lada и большинства бюджетных «китайцев» предложение выглядит весьма конкурентоспособным, пишет naavtotrasse.

Почему модель стала популярной

Интерес к Nissan Kicks обусловлен несколькими факторами. Во-первых, высокий уровень доверия к японскому бренду остается стабильно высоким. Во-вторых, сегмент компактных городских кроссоверов является одним из самых востребованных в стране.

Появление модели через альтернативные каналы поставок позволяет поддерживать необходимый ассортимент в условиях отсутствия официальных дилерских представительств ряда брендов. Аналитики отмечают, что при сохранении текущего уровня цен автомобиль может занять прочную нишу среди наиболее привлекательных предложений в своем классе.

Особенности поставок и ценообразования

Стоит учитывать, что стоимость автомобиля сильно варьируется в зависимости от региона и поколения модели. Если цена на кроссоверы первого поколения стартует от 1 350 000₽, то более современные версии второго поколения, оснащенные полным приводом, предлагаются по цене от 2 810 000₽ до 3 600 000₽. Такая разница в прайсах объясняется особенностями логистики, валютными колебаниями и региональными расходами на доставку. Эксперты подчеркивают, что параллельный импорт продолжает диктовать свои правила, формируя рынок, который оперативно реагирует на запросы российских потребителей.