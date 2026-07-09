В Белоозерском под Воскресенском на 75% завершили капремонт лицея

На улице 60 лет Октября в городе Белоозерский городского округа Воскресенск продолжается капитальный ремонт лицея, строительная готовность объекта превысила 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 80 человек. Они ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство пришкольной территории.

Площадь школы составляет более 8,3 тыс. кв. м. В нем проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, закупят новую мебель и оборудование, а также благоустроят прилегающую территорию. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.