Настоящий прорыв: немецкий автогигант нашел бесплатную замену технике в овцах

В то время как мировые автопроизводители стремятся к полной автоматизации, компания Volkswagen приняла нестандартное решение на своем предприятии в польской Познани. Вместо приобретения роботизированных газонокосилок руководство завода поручило стрижку травы на территории предприятия сотне овец, пишет Лента.ру со ссылкой на Carscoops.

«Живые газонокосилки» на службе у автогиганта

Выбор в пользу животных обусловлен наличием на территории завода масштабной фотоэлектрической установки. Под 31 тысячей солнечных панелей, вырабатывающих до 18,3 мегаватта энергии, использование традиционной механизированной техники оказалось нецелесообразным.

Стадо овец будет пастись в междурядьях солнечных батарей до наступления осени. Как отметил владелец животных, овцы быстро адаптировались к условиям индустриальной зоны и успешно справляются со своей задачей, обеспечивая уход за территорией без шума и вредных выбросов.

Масштабы производства в Познани

Заводы Volkswagen в Великопольском регионе играют ключевую роль в производственной стратегии компании. В прошлом году предприятия в Познани и Сваржендзе выпустили 150 тысяч автомобилей Caddy, 25 тысяч фургонов Transporter, а также произвели около 4 миллионов различных комплектующих.

На сегодняшний день компания является крупнейшим работодателем региона, обеспечивая рабочими местами семь тысяч человек. В ближайших планах Volkswagen — запуск новой площадки во Вжесне, где около трех тысяч специалистов приступят к сборке модели Crafter. Стоит отметить, что данный эксперимент с овцами подчеркивает приверженность компании принципам устойчивого развития и бережного отношения к экологии.