«С детства была супергеройкой»: Кристина Асмус показала архивные фото в футболке с Бэтменом

На черно-белых фотографиях она позирует в футболке с изображением Бэтмена и широко улыбается. Подпись к публикации вызвала улыбку у поклонников: «С детства была супергеройкой».

Актриса с юмором вспомнила свои юные годы, когда она, как и многие дети, мечтала о приключениях и защите слабых.

Асмус родилась в 1988 году в подмосковном городе Королев. Ее детство прошло в многодетной семье. У актрисы есть три сестры, и каждая из них с детства отличалась увлечениями. Старшая сестра хорошо ладила с матерью, средняя — увлекалась балетом, а младшая — занималась спортивной гимнастикой.

Сейчас Асмус воспитывает 12-летнюю дочь, которая родилась в браке с Гариком Харламовым. Недавно актриса показала наследницу в своем блоге на одном из трендовых видео. Подписчики сразу же отметили, что девочка очень похожа на маму: те же черты лица и улыбка.

Ранее актриса Светлана Иванова показала редкое фото 14-летней дочери.