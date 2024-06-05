«Друзья Московского зоопарка» раскритиковали снежную горку в зооботсаде Казани

Активисты движения «Друзья Московского зоопарка» написали обращение в казанский зооботсад и в управление Россельхознадзора по Татарстану в связи с тем, что снежная горка не соответствуют установленным нормам, сообщает inkazan.ru .

В казанском зооботсаде живет белый медведь Терпей. Северному животному необходимо постоянно охлаждаться, чтобы он находился в комфортных условиях. В Москве для медведя была сооружена искусственная снежная гора. Активисты движения «Друзья Московского зоопарка» предоставили фото.

Снежная гора высотою больше метра расположена в углу участка, где гуляет столичный медведь. Она сделана в виде склона. Медведь с удовольствием взбирается по ней. Для казанского хищника тоже соорудили горку, но она не такая большая. Ее высота не достает колена человека среднестатистического роста.

Столичные активисты обратили внимание, что на территории казанского зооботсада есть пустые вольеры с бассейном. Они предлагают переселить временно медведя. У Терпея диагностирован полиартроз задних конечностей. Его обитель не соответствует санитарным нормам, уверены волонтеры.

«Терпей вынужден на коленках, в три погибели согнувшись переходить из второй в третью и из третьей в четвертую части своего вольера более 100 раз за день, так как холод и тень в четвертой части вольера, а бассейн в первой», — сообщила активистка Ольга Елисеева.

Зооботсад пока не предоставил Inkazan официальных комментариев.

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