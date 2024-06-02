В Обнинске под Калугой медведица напала на дрессировщика в цирке

Как пишут местные паблики в соцсетях, по началу ничего не предвещало опасного развития событий. Медведица во время номера покорно слушалась указаний дрессировщика. Однако в какой-то момент что-то пошло не так.

Внезапно животное вышло из себя и сбило мужчину с ног и набросилось на него. Сотрудники цирка сразу же пришли на помощь коллеге и отогнали разъяренную медведицу. Только поэтому в ходе инцидента никто не пострадал.

На зрителей произошедшее произвело шокирующие впечатления. уже после представления многие подходили и интересовались состоянием дрессировщика.

Видео произошедшего, снятое очевидцами в цирке, появилось в сети. Уже в комментариях пользователи предположили, что животное могло так сорваться из-за жары в помещении: в цирке нет кондиционеров и не всегда прохладно.

Ранее мы писали, что медведи вышли из спячки и отправились на поиски пищи в Октябрьском районе Югры.