ДТП на одном и том же месте с разницей в год: В Дагестане произошла авария с погибшими

В Дагестане вследствие ДТП погиб водитель. Ровно год назад на том же месте этот же молодой человек также попал в ДТП, но тогда все закончилось длительным лечением, сообщает newstracker.ru , ссылаясь на данные пресс-службы МВД по Дагестану.

Осенью 2022 года водитель Приоры превысил скоростной режим и врезался в ЛЭП. Молодого человека госпитализировали. Он был доставлен в реанимацию, где провел длительное время в коме. У него диагностировали «ушиб головного мозга».

«Спустя год ситуация повторилась, на том же адресе, в тот же столб, но теперь уже с погибшими: и сам водитель, и его пассажир», — рассказала в своем телеграм-канале Гаяна Гариева, руководитель пресс-службы МВД по Дагестану.

Осенью 2023 года этот же водитель, но уже на другом автомобиле (Volkswagen Golf), снова превысил скорость. В ночь с 17 на 18 сентября шел сильный дождь. Дорога была скользкая. 24-летний водитель не справился с управлением и снова врезался в тот же ЛЭП, что и год назад.

В машине находился пассажир. Водитель погиб мгновенно. Пассажира – 25-летнего молодого человека – доставили в больницу, но он скончался.

16 сентября на территории республики произошло ДТП, виновник которого скрылся с места происшествия. Водитель Volkswagen Golf сказал второму водителю, что идет искать помощь, но больше не вернулся.