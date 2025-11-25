Клинские коммунальщики получили новое оборудование для уборки территорий в зимний период

Современное оборудование крепится к трактору на прицеп. В осенне-зимний период устройства для разбрасывания реагентов и песко-соляной смеси особенно востребованы. Длина каждого пескоразбрасывателя составляет 1,2 м, а ширина — 1,3 м. Объем оборудования позволяет перевозить полтонны сыпучих частиц. Специалисты рассказали, что оно помогает качественно выполнять поставленные задачи. Еще одно преимущество — простота применения.

«Такое устройство изначально применялось в сельском хозяйстве для разбрасывания удобрений. Но вот и коммунальные службы взяли себе на вооружение. Очень удобно на узких пешеходных дорожках, во дворах проскочить между машинами. По-простому, мы называем это устройство «рюмкой» из-за ее формы», — рассказал водитель трактора организации «Чистый город» Павел Васюлин.

Оператор коммунальной техники теперь может управлять процессом обработки дорог противогололедными материалами, не покидая своего рабочего места. Все функции контроля за работой пескоразбрасывающего оборудования были интегрированы непосредственно в кабину водителя.

Как сообщили в предприятии «Чистый город», данная система уже прошла успешную апробацию в реальных условиях. На данный момент компания располагает парком из 50 единиц спецтехники, полностью готовых к работе в зимний период.