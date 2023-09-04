ДТП с пятью погибшими в Ростовской области: появляются новые детали

Региональное УГИБДД разместило видео, на котором показаны последствия ДТП в Ростовской области, в котором погибло пять человек, сообщает rostovgazeta.ru .

На видео видно, что на трассе стоит две машины. У одной разбита передняя часть, у второй – боковая. Сотрудники ГИБДД патрулируют территорию и устанавливают причины аварии. Специалисты из МЧС разрезают автомобиль на части для возможности дальнейшей эвакуации.

ДТП произошло на участке трассы Таганрог — Покровское в понедельник, 4 сентября. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, что стало причиной столкновения с автомобилем «Лада Приора».

В машине виновника ДТП погибло четверо пассажиров. Госпитализировано еще трое человек. Пассажир, который находился в машине «Лада Приора», также погиб на месте ДТП.

3 сентября на трассе Ростовской области произошло ДТП, вследствие которого погибло четверо человек. Водитель «Renault Logan» потерял управление и наехал на фуру, которая перевернулась. Люди погибли из-за того, что сгорели в иномарке.