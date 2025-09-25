ДТП с участием автобуса и троллейбуса в Кемерово: назван виновник аварии

В Кемерово произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса. Представитель кемеровской электротранспортной компании заявил, что виновник аварии — водитель автобуса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, о ДТП стало известно из соцсетей. Пользователи публикуют фото и делятся предположениями. Авария произошла в Ленинском районе города. Некоторое время на участке дороги было затруднено движение.

Корреспондент «Сибдепо» обратился за комментарием к представителю электротранспортной компании. Он сообщил, что ДТП не отразилось на графике движения общественного транспорта. По его мнению, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель автобуса. Новый троллейбус марки «Адмирал» получил повреждения: лобовое стекло потрескалось. Сложность замены состоит в том, что стекла производят не в каждом регионе РФ. Кроме того, заменять настолько большое стекло — трудоемкий процесс.

По словам сотрудника, транспортное средство застраховано. Представители компании надеются, что получится покрыть расходы по ОСАГО. Автобус принадлежит частному перевозчику. Авария произошла в 08:00 утром 25 сентября.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Луговом пострадал пятилетний ребенок.