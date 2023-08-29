ДТП с участием диких кабанов: подробности инцидентов в Удмуртии

В регионе за несколько дней произошли ДТП с участием животных, сообщает udm-info.ru .

Водитель большегруза в ночь с 24 на 25 августа врезался в стадо кабанов. Он рассказал, что дорогу переходило около 40 животных. Под колеса автомобиля попало восемь. На место происшествия прибыли ветеринары. Специалисты убедились, что животные не были переносчиками африканской чумы. После трупы были сожжены.

Стоит отметить, что столкновение с диким животным также квалифицируется как ДТП. Дикие животные – это с юридической точки зрения государственное имущество. Если водитель нанес им повреждения, то должен нести ответственность. Сотрудники ГИБДД обязаны тщательно проверять подобные случаи, чтобы не было проблем с дальнейшими выплатами.

На следующий день произошло еще одно ДТП. Известно, что столкнулись два автомобиля. Также пострадала самка дикого кабана.

Водителей призывают быть внимательнее на дорогах. Удмуртия занимает третью позицию в антирейтинге среди регионов России по ДТП с участием животных. Лидирует в рейтинге Москва. Свердловская область занимает вторую позицию.

Если водитель сбил животного, то он должен заплатить штраф. Минимальная сумма составляет 100 рублей, а максимальная – 80 тысяч рублей. В таблице есть строка с графой «кабан». Водителю необходимо заплатить государству 30 тысяч рублей, если сотрудники ГИБДД докажут его вину.