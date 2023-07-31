ДТП с участием ребенка: Нести ответственность может не только водитель, но и родители

В Ставрополе на проезжую часть выбежал маленький ребенок. Произошло ДТП. Правоохранительные органы проведут проверки не только в отношении водителя, но родителей, которые должны были следить за двухлетним малышом, сообщает newstracker.ru .

Водитель Hyundai Creta сбил двухлетнего ребенка. Автовладельцу 19 лет. У него год опыта вождения, но ранее не было зафиксировано ни одного нарушения. ДТП произошло в Ставрополе. По предварительным данным на дорогу неожиданно выбежал маленький ребенок, который позже был госпитализирован с переломом голени.

Ребенок находился на прогулке со старшей сестрой, которая не уследила за малышом. Правоохранительные органы будут давать оценку не только действиям водителя, но и родителей ребенка. Будут устанавливать, почему за малышом не присматривали родители и выявлять степень вины родственницы. Проводится проверка.

В ночь на 30 июля в направлении Ставрополя по трассе из Ростова было ограничено движение из-за ДТП, в котором погиб мотоциклист. По предварительным данным виноват водитель автомобиля, который перестроился, не проверив свободна ли соседняя полоса.